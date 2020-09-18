Чи можна штрафувати Зеленського за каву в Хмельницькому, визначить КСУhttps://racurs.ua/ua/n144005-chy-mojna-shtrafuvaty-zelenskogo-za-kavu-v-hmelnyckomu-vyznachyt-ksu.htmlРакурс
Конституційний суд України (КСУ) вирішить, чи можна штрафувати президента Володимира Зеленського за порушення ним вимог карантину, запровадженого через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19.
З відповідним поданням до КСУ сьогодні, 18 вересня, вирішив звернутися пленум Верховного суду, повідомляє «Радіо Свобода».
У зверненні КСУ офіційно проситимуть розтлумачити ч. 1 ст. 105 Конституції, в якій йдеться про недоторканність президента на час дії його повноважень, щодо можливого притягнення глави держави України до адміністративної відповідальності.
У прес-службі Верховного Суду виданню повідомили, що відповідну постанову пленуму має підписати голова суду і секретар пленуму. Після цього її направлять у КСУ.
3 червня Зеленський, під час робочої поїздки до Хмельницького, разом зі своєю делегацією попив кави всередині приміщення одного з місцевих кафе, порушивши в такий спосіб чинні на той момент карантинні обмеження.
10 червня поліція склала адмінпротокол на власника кафе та відвідувачів, зокрема й на Зеленського.
22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до КСУ щодо офіційного тлумачення ч. 1 ст. 105 Конституції.
Нагадаємо, у червні стало відомо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко та голова Офісу президента Андрій Єрмак, які входили до складу делегації Зеленського, сплатили штраф за порушення вимог карантину.