Володимир Зеленський у Тернополі, фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n144005-chy-mojna-shtrafuvaty-zelenskogo-za-kavu-v-hmelnyckomu-vyznachyt-ksu.html

Ракурс

Конституційний суд України (КСУ) вирішить, чи можна штрафувати президента Володимира Зеленського за порушення ним вимог карантину, запровадженого через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19.

З відповідним поданням до КСУ сьогодні, 18 вересня, вирішив звернутися пленум Верховного суду, повідомляє «Радіо Свобода».

У зверненні КСУ офіційно проситимуть розтлумачити ч. 1 ст. 105 Конституції, в якій йдеться про недоторканність президента на час дії його повноважень, щодо можливого притягнення глави держави України до адміністративної відповідальності.

У прес-службі Верховного Суду виданню повідомили, що відповідну постанову пленуму має підписати голова суду і секретар пленуму. Після цього її направлять у КСУ.

3 червня Зеленський, під час робочої поїздки до Хмельницького, разом зі своєю делегацією попив кави всередині приміщення одного з місцевих кафе, порушивши в такий спосіб чинні на той момент карантинні обмеження.

10 червня поліція склала адмінпротокол на власника кафе та відвідувачів, зокрема й на Зеленського.

22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до КСУ щодо офіційного тлумачення ч. 1 ст. 105 Конституції.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко та голова Офісу президента Андрій Єрмак, які входили до складу делегації Зеленського, сплатили штраф за порушення вимог карантину.