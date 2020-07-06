17 тис. грн за чашку кави — чи сплатив штраф порушник карантину Єрмак. Фото: Главком

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Штраф за порушення карантину слідом за головним санітарним лікарем Віктором Ляшком сплатив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Обидва чиновники, а також президент Володимир Зеленський, відвідували закрите через епідемію коронавірусу кафе у Хмельницькому без масок і дотримання соціальної дистанції.

Чашка кави обійшлася Єрмаку в 17 тис. грн. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на прес-центр ОП.

У свою чергу Ляшко, який порушував карантин у Хмельницькому разом із Єрмаком та Зеленським, сплатив призначений судом штраф у 17 тис. грн раніше.

Однак, не всі учасники «кава-брейку» понесли покарання — суд не зміг оштрафувати за каву в Хмельницькому президента Зеленського, аргументувавши це тим, що гарант Конституції не може бути притягнутий до відповідальності, оскільки є недоторканним.

Нагадаємо, 3 червня під час поїздки до Хмельницького Зеленський та учасники його делегації відвідали кафе, де пили каву в приміщенні, порушуючи правила карантину. Таке порушення передбачає покарання у виді 17−34 тис. грн штрафу.

Крім Зеленського, Єрмака і Ляшка, в кафе перебували перший заступник голови ОП Сергій Трофімов, голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габинет і мер Хмельницького Олександр Симчишин.