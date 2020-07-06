17 тыс. грн за чашку кофе — оплатил ли штраф нарушитель карантина Ермак. Фото: Главком

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Штраф за нарушение карантина следом за главным санитарным врачом Виктором Ляшко оплатил глава Офиса президента Андрей Ермак. Оба чиновника, а также президент Владимир Зеленский, посещали закрытое из-за эпидемии коронавируса кафе в Хмельницком без масок и соблюдения социальной дистанции.

Чашка кофе обошлась Ермаку в 17 тыс. грн. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на пресс-центр ОП.

В свою очередь Ляшко, который нарушал карантин в Хмельницком вместе с Ермаком и Зеленским, оплатил назначенный судом штраф в 17 тыс. грн раньше.

Однако, не все участники «кофе-брейка» понесли наказание — суд не смог оштрафовать за запретный кофе в Хмельницком президента Зеленского, аргументировав это тем, что гарант Конституции не может быть привлечен к ответственности, поскольку является неприкосновенным.

Напомним, 3 июня во время поездки в Хмельницкий Зеленский и участники его делегации посетили кафе, где пили кофе внутри помещения, нарушая правила карантина. Такое нарушение предусматривает наказание в виде 17−34 тыс. грн штрафа.

Кроме Зеленского, Ермака и Ляшко, в кафе находились первый замглавы ОП Сергей Трофимов, глава Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.