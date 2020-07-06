Вторжение России в Украину с Крыма прокомментировали в Кремле. Фото: Реал

https://racurs.ua/n140723-vozmojnost-vtorjeniya-rossii-v-ukrainu-s-kryma-prokommentirovali-v-kremle.html

Ракурс

Вторжение России в Украину с территории Крыма командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа назвал весьма вероятным развитием сценария на юге нашей страны. По мнению командующего, Россия попытается захватить контроль над Днепром, чтобы пустить в Крым воду. Поэтому начало ремонтных работ на Северо-Крымском канале должно стать для Украины своеобразным сигналом скорого вторжения России.

В Кремле отреагировали на такие заявления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные высказывания «не способствуют урегулированию ситуации на юго-востоке Украины», пишет ТАСС.

Кроме того, Песков заявил, что подобные предположения высказывались и в России руководителем Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым. Пресс-секретарь уточнил, что Чесноков сейчас не является представителем администрации президента, поэтому его слова не могут считаться официальной позицией Кремля.

В то же время, слова первого заместителя главы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова прозвучали как угроза Украине, пишет ТСН.

Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили, — заявил Красов.

По всей видимости, Красов имел в виду военную операцию РФ по «принуждению Грузии к миру».

Несмотря на столь радикальные высказывания, Красов добавил, что «Россия миролюбивая страна» и к захвату не готовится. По поводу «миролюбивой страны» чиновник явно преувеличил, ведь Россия уже шесть лет ведет войну с Украиной на Донбассе.

Как ранее писал «Ракурс», Неижпапа заявил, что ракетный комплекс «Нептун» позволяет вести обстрел подходов к Севастополю с территории материковой Украины.