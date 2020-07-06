Вторгнення Росії в Україну з Криму прокоментували у Кремлі. Фото: Реал

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Ракурс

Вторгнення Росії в Україну з території Криму командувач Військово-морськими силами Олексій Неїжпапа назвав досить імовірним розвитком сценарію на півдні нашої країни. На думку командувача, Росія спробує захопити контроль над Дніпром, щоб пустити до Криму воду. Тому початок ремонтних робіт на Північно-Кримському каналі має стати для України своєрідним сигналом про підготовку Росії до вторгнення.

У Кремлі відреагували на такі заяви. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що подібні висловлювання «не сприяють врегулюванню ситуації на південному сході України», пише ТАСС.

Крім того, Пєсков заявив, що подібні припущення висловлювалися і в Росії керівником Центру політичної кон’юнктури Олексієм Чеснаковим. Прес-секретар уточнив, що Чесноков зараз не є представником адміністрації президента, тому його слова не можуть вважатися офіційною позицією Кремля.

Водночас слова першого заступника голови комітету Держдуми з оборони Андрія Красова прозвучали як загроза Україні, пише ТСН.

Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі, — заявив Красов.

Напевно, Красов мав на увазі військову операцію РФ з «примусу Грузії до миру».

Попри такі радикальні висловлювання, Красов додав, що «Росія миролюбна країна» і до захоплення не готується. Щодо «миролюбної країни» чиновник перебільшив, адже Росія вже шість років веде війну з Україною на Донбасі.

Як раніше писав «Ракурс», Неїжпапа заявив, що ракетний комплекс «Нептун» дозволяє вести обстріл підходів до Севастополя із території материкової України.