Скорочення війська — у Генштабі відповіли на критику, фото — Міноборони

https://racurs.ua/ua/n140722-skorochennya-viyska-u-genshtabi-vidpovily-na-krytyku.html

Ракурс

Скорочення в армії прокоментував начальник Генштабу, головнокомандувачем Збройних сил України Руслан Хомчак.

Інформацію про нібито ухвалене рішення щодо скорочення війська на кілька десятків тисяч (зокрема, у десантних військах) Хомчак вважає «маніпулятивною та неправдивою».

Він переконує, що штатна чисельність війська перевищує 250 тис. осіб — показник, визначений законом «Про чисельність Збройних сил України», повідомляє «Армія-інформ».

Інша справа — некомплект війська відповідно до штатної чисельності.

Некомплект значний, але якщо згадати про чисельність війська, визначену законом, то ми укомплектовані майже на 100%, — заявив Хомчак.

Начальник Генштабу вважає, що цю ситуацію використовують, коли кажуть про значний некомплект в бригадах і відтік людей з війська. Хомчак закликає подбати про збільшення військового бюджету на утримання більш чисельного війська.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що значна розбіжність між штатною чисельністю війська (кількість посад на папері — «Ракурс») та наявною чисельністю особового складу (визначена законом, 250 тис.) не дозволяють досягти необхідної злагодженості підрозділів і якісно проводити бойову підготовку.

Хронічна неукомплектованість підрозділів суттєво знижує боєздатність військових частин, — розповів начальник Генштабу.



В армії ухвалили рішення поетапно привести штатну чисельність військ у відповідність до визначеної законодавством України.

Раніше Хомчак заявляв, що армії України шкодять популізм і безвідповідальні заяви деяких політиків.