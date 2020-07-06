Екс-нардеп Пашинський постане перед судом за стрілянину в людину. Фото: LIGA.net

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Справу екс-нардепа Сергія Пашинського направило до суду Державне бюро розслідувань (ДБР). Колишнього нардепа звинувачують у тому, що в 2016 році він влаштував стрілянину і поранив в ногу людину.

Пашинського звинувачують за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Досудове розслідування кримінального провадження було завершено в п’ятницю, 3 липня. Після цього ГБР направило обвинувальний акт до суду.

За версією слідства, 31 грудня 2016 року між Пашинським і громадянином, чиє ім’я не називається, виник конфлікт. Під час сутички екс-нардеп застосував проти опонента власну вогнепальну зброю — вистрілив із пістолета марки Glock 19 йому в ногу. Потерпілий отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги.

Сам колишній нардеп підтвердив на своїй сторінці в Facebook що йому вручили обвинувальний акт. Водночас він назвав його «фейковим і сфальсифікованим». Пашинський також опублікував відео, як йому вручали обвинувальний акт.

У разі, якщо його вина буде доведена, екс-нардеп може сісти до в’язниці на термін до восьми років.

Нагадаємо, ДБР завершило слідство у цьому кримінальному провадженні в квітні 2020 року.