Экс-нардеп Пашинский предстанет перед судом за стрельбу в человека. Фото: LIGA.net

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Дело экс-нардепа Сергея Пашинского направило в суд Государственное бюро расследований (ГБР). Бывшего нардепа обвиняют в том, что в 2016 году он устроил стрельбу и ранил в ногу человека.

Пашинского обвиняют по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Досудебное расследование уголовного производства было завершено в пятницу, 3 июля. После этого ГБР направило обвинительный акт в суд.

По версии следствия, 31 декабря 2016 года между Пашинским и гражданином, чье имя не называется, возник конфликт. Во время перепалки экс-нардеп применил против оппонента собственное огнестрельное оружие — выстрелил из пистолета марки Glock 19 ему в ногу. Пострадавший получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги.

Сам бывший нардеп подтвердил на своей странице в Facebook что ему вручили обвинительный акт. При этом он назвал его «фейковым и сфальсифицированным». Пашинский также опубликовал видео, как ему вручали обвинительный акт.

В случае, если его вина будет доказана, экс-нардеп может сесть в тюрьму на срок до восьми лет.

Напомним, ГБР завершило следствие по данному уголовному производству в апреле 2020 года.