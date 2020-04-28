ГБР завершило следствие по делу Сергея Пашинского. Фото: poglyad.tv

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Ракурс

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, который в 2016 году устроил стрельбу и ранил человека.

Пашинскому сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Его адвокатам сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам. Впоследствии обвинительный акт направят в суд. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование установило, что 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и Пашинским, нардеп применил против оппонента собственное огнестрельное оружие — выстрелил из пистолета марки Glock 19 ему в ногу. Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждение привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением.

Пашинскому в случае доказательства вины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, сам Пашинский заявил, что уголовное производство против него является местью представителя команды бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.