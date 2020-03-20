Сергей Пашинский, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n135544-u-byvshego-pomoschnika-pashinskogo-proveli-obysk.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в доме Николая Кузьмы — бывшего помощника экс-нардепа Сергея Пашинского.

Обыск касался возможных оборудок в оборонной сфере. Об этом сообщает издание «Слово и дело» со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что экс-помощник Пашинского является братом директора ООО «Украинская бронетехника» Александра Кузьмы. Поэтому, по мнению следствия, он может быть причастен к уголовному производству о возможном завладении государственным имуществом и злоупотреблении служебным положением высшими должностными лицами, которое расследует НАБУ.

По версии следствия, эти должностные лица в течение 2015−2019 годов умышленно создали для ООО «Украинская бронетехника» возможность заключения контрактов по поставке бронетехники для нужд ВСУ, МВД и Нацгвардии по завышенным ценам. Кроме того, в НАБУ считают, что эта бронетехника была некачественной.

Во время обысков у бывшего помощника Пашинского изъяли планшет Apple iPad Pro 11, а также

два мобильных телефона — iPhone 11 Pro Max и Xiaomi МИ 8.

На этих гаджетах былы найдены переписка и записи, связанные с закупкой бронеавтомобилей, поэтому они были признаны вещественными доказательствами.

Напомним, в январе Пашинский проиграл судебную тяжбу против журналиста Ивана Верстюка, которая длилась с 2018 года.