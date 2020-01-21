Пашинский проиграл суд журналисту

Сергей Пашинский. Фото: Главред

https://racurs.ua/n132430-pashinskiy-proigral-sud-jurnalistu.html

Ракурс

Бывший скандальный народный депутат Сергей Пашинский проиграл дело против журналиста Ивана Верстюка в Подольском районном суде Киева.

Судебные разбирательства длились с 2018 года, но лишь сегодня суд вынес решение в пользу Верстюка, сообщил журналист в своем Facebook.

Пашинский в судебном порядке требовал опровержения фактов о его причастности к коррупционным схемам в оборонном секторе.

Для этого экс-нардеп прислал в редакцию еженедельника «Новое время», в котором работает Верстюк, статью и свою фотографию.

В статье говорилось, что против Пашинского Кремль ведет «гибридную войну», целью которой является распространение фейковой информации о нем.

Пашинский требовал, чтобы еженедельник разместил на обложке его фотографию и опубликовал данную статью.

Журналист отметил, что на обложку «Нового времени» намного легче попасть, проводя в стране реформы или создавая современный бизнес, нежели путем судебных исков и требований.