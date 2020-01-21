Пашинский проиграл суд журналисту

Пашинский проиграл суд журналистуhttps://racurs.ua/n132430-pashinskiy-proigral-sud-jurnalistu.htmlРакурс
Бывший скандальный народный депутат Сергей Пашинский проиграл дело против журналиста Ивана Верстюка в Подольском районном суде Киева.
Судебные разбирательства длились с 2018 года, но лишь сегодня суд вынес решение в пользу Верстюка, сообщил журналист в своем Facebook.
Пашинский в судебном порядке требовал опровержения фактов о его причастности к коррупционным схемам в оборонном секторе.
Для этого экс-нардеп прислал в редакцию еженедельника «Новое время», в котором работает Верстюк, статью и свою фотографию.
В статье говорилось, что против Пашинского Кремль ведет «гибридную войну», целью которой является распространение фейковой информации о нем.
Пашинский требовал, чтобы еженедельник разместил на обложке его фотографию и опубликовал данную статью.
Журналист отметил, что на обложку «Нового времени» намного легче попасть, проводя в стране реформы или создавая современный бизнес, нежели путем судебных исков и требований.