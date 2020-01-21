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Ракурс
Сергій Пашинський. Фото: Главред

Пашинський програв суд журналісту

21 січ 2020, 19:03
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Колишній скандальний народний депутат Сергій Пашинський програв справу проти журналіста Івана Верстюка в Подільському районному суді Києва.

Судова тяганина тривала з 2018 року, але лише сьогодні суд виніс рішення на користь Верстюка, повідомив журналіст у своєму Facebook.

Пашинський у судовому порядку вимагав спростувати факти, які вказували на його причетність до корупційних схем в оборонній сфері.

Для цього екс-нардеп надіслав до редакції тижневика «Новий час», у якому працює Верстюк, статтю і свою фотографію.

У статті говорилося, що проти Пашинського Кремль веде «гібридну війну», метою якої є поширення фейкової інформації про нього.

Пашинський вимагав, щоб тижневик розмістив на обкладинці його фотографію і опублікував цю статтю.

Журналіст зазначив, що на обкладинку «Нового часу» набагато легше потрапити, проводячи в країні реформи або створюючи сучасний бізнес, ніж шляхом судових позовів і вимог.

Джерело: Ракурс


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