Пашинський програв суд журналісту

Сергій Пашинський. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n132430-pashynskyy-prograv-sud-jurnalistu.html

Ракурс

Колишній скандальний народний депутат Сергій Пашинський програв справу проти журналіста Івана Верстюка в Подільському районному суді Києва.

Судова тяганина тривала з 2018 року, але лише сьогодні суд виніс рішення на користь Верстюка, повідомив журналіст у своєму Facebook.

Пашинський у судовому порядку вимагав спростувати факти, які вказували на його причетність до корупційних схем в оборонній сфері.

Для цього екс-нардеп надіслав до редакції тижневика «Новий час», у якому працює Верстюк, статтю і свою фотографію.

У статті говорилося, що проти Пашинського Кремль веде «гібридну війну», метою якої є поширення фейкової інформації про нього.

Пашинський вимагав, щоб тижневик розмістив на обкладинці його фотографію і опублікував цю статтю.

Журналіст зазначив, що на обкладинку «Нового часу» набагато легше потрапити, проводячи в країні реформи або створюючи сучасний бізнес, ніж шляхом судових позовів і вимог.