Сергія Пашинського суд відправив під домашній арешт. Фото: ТСН

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Апеляційний суд Києва 18 грудня ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу колишньому народному депутату від «Народного фронту» Сергію Пашинському.

Екс-парламентаря відправили під домашній арешт. Про це 18 грудня повідомляє «Прямий».

Сьогодні Апеляційний суд міста Києва скасував ухвалу слідчого судді про тримання під вартою Пашинського. І обрав йому іншу міру запобіжного заходу — домашній арешт. Це відбулося маленьке зрушення у позитивному напрямку, — цитує телеканал адвоката Андрія Федура.

Як відомо, Печерський районний суд Києва 29 листопада продовжив арешт колишнього народного депутата Сергія Пашинського ще на 60 днів. Тоді суд не дослухався до захисту Пашинського, який просив замінити запобіжний захід екс-нардепові на особисте зобов’язання чи взяття на поруки.

Нагадаємо, справа Пашинського пов’язана із інцидентом зі стріляниною, який стався ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом. Тоді між Пашинським та місцевим жителем В’ячеславом Хімікусом виник конфлікт, під час якого нардеп вистрілив у ногу своєму опонентові. Колишньому нардепу загрожує до восьми років ув’язнення.

Сам Пашинський заявив, що кримінальне провадження проти нього є помстою Андрія Портнова, чиновника з оточення екс-президента Віктора Януковича.