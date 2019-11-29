Арешт Пашинського продовжено ще на 60 днів

Сергій Пашинський, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130133-aresht-pashynskogo-prodovjeno-sche-na-60-dniv.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва ще на 60 днів продовжив арешт колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Таким чином, суд не дослухався до захисту Пашинського, який просив замінити запобіжний захід екс-нардепові на особисте зобов’язання чи взяття на поруки, повідомляє «Цензор.нет».

Під час засідання про намір взяти Пашинського на поруки заявили близько десяти осіб, серед яких колишні депутати Сергій Висоцький та Андрій Тетерук, чинні Вікторія Сюмар, Микола Величкович та Михайло Бондар, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній міністр молоді та спорту Дмитро Булатов.

Арешт Пашинського здійснений в межах розслідування інциденту зі стріляниною, який стався ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом. Тоді між Пашинським та місцевим жителем В’ячеславом Хімікусом виник конфлікт, під час якого нардеп вистрілив у ногу своєму опонентові.

Захист Пашинського стверджує, що він намагався зупинити нападника, який завдав йому удару по голові пляшкою.

Нагадаємо, 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав Пашинському запобіжний захід у виді арешту до 4 грудня.