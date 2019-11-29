Арест Пашинского продлен еще на 60 дней

Сергей Пашинский, фото: социальные сети

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Ракурс

Печерский районный суд Киева еще на 60 дней продлил арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Таким образом, суд не прислушался к защите Пашинского, которая просила заменить меру пресечения экс-нардепу на личное обязательство или взятие на поруки, сообщает «Цензор.нет».

Во время заседания о намерении принять Пашинского на поруки заявили около десяти человек, среди которых бывшие депутаты Сергей Высоцкий и Андрей Тетерук, действующие Виктория Сюмар, Николай Величкович и Михаил Бондарь, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и бывший министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов.

Арест Пашинского осуществлен в рамках расследования инцидента со стрельбой, который произошел вечером 31 декабря 2016 года на дороге под Киевом. Тогда между Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом возник конфликт, в ходе которого нардеп выстрелил в ногу своему оппоненту.

Защита Пашинского утверждает, что он пытался остановить Химикуса, который нанес ему удар по голове бутылкой.

Напомним, 7 октября Печерский райсуд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде ареста до 4 декабря.