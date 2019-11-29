Арест Пашинского продлен еще на 60 дней

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Сергей Пашинский, фото: социальные сети
Арест Пашинского продлен еще на 60 днейhttps://racurs.ua/n130133-arest-pashinskogo-prodlen-esche-na-60-dney.htmlРакурс
Печерский районный суд Киева еще на 60 дней продлил арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Таким образом, суд не прислушался к защите Пашинского, которая просила заменить меру пресечения экс-нардепу на личное обязательство или взятие на поруки, сообщает «Цензор.нет».
Во время заседания о намерении принять Пашинского на поруки заявили около десяти человек, среди которых бывшие депутаты Сергей Высоцкий и Андрей Тетерук, действующие Виктория Сюмар, Николай Величкович и Михаил Бондарь, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и бывший министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов.
Арест Пашинского осуществлен в рамках расследования инцидента со стрельбой, который произошел вечером 31 декабря 2016 года на дороге под Киевом. Тогда между Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом возник конфликт, в ходе которого нардеп выстрелил в ногу своему оппоненту.
Защита Пашинского утверждает, что он пытался остановить Химикуса, который нанес ему удар по голове бутылкой.
Напомним, 7 октября Печерский райсуд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде ареста до 4 декабря.
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