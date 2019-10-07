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Ракурс
Сергею Пашинскому избрали меру пресечения. Фото: texty.org

Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Пашинскому (ВИДЕО)

7 окт 2019, 19:49
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Сергею Пашинскому, бывшему народному депутату, суд в Киеве избрал меру пресечения.

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Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского до 4 декабря. Таким образом, служители Фемиды удовлетворили ходатайство Государственного бюро расследований. Как известно, ГБР просило суд взять экс-нардепа под стражу без права внесения залога. Об этом шла речь в трансляции судебного заседания.

Адвокат экс-нардепа уже успел заявить, что его подзащитному угрожает опасность. А бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение суда политическое. По его словам, дело Пашинского решили пересмотреть без каких-либо оснований.

Господин Портнов и судья сегодня сделали Путину подарок на день рождения. С чем я их и поздравляю. Но мы будем бороться, — отреагировал на определение суда Пашинский.

Как известно, Пашинский был участником конфликта со стрельбой, который случился в конце декабря 2016 года на Киевщине. Тогда на дороге после словесной ссоры Пашинский выстрелил в ногу гражданину Вячеславу Химикусу. Бывшему нардепу грозит до восьми лет заключения.

Сам Пашинский заявил, что уголовное производство против него является местью Андрея Портнова, чиновника из окружения экс-президента Виктора Януковича.

Источник: Ракурс


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