Для Пашинского просят ареста. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n127757-dlya-pashinskogo-prosyat-aresta.html

Ракурс

Государственное бюро расследований внесло в суд ходатайство об аресте бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского без права внесения залога.

Loading...

Суд должен избрать ему меру пресечения сегодня. Об этом пишут «Українські новини» со ссылкой на источник в ГБР.

На днях Пашинскому сообщили о подозрении по делу о стрельбе с его участием, произошедшей 31 декабря 2016 года в Киевской области, в результате чего был ранен гражданин Вячеслав Химикус. Согласно данным следствия, после словесного конфликта Пашинский выстрелил из своего зарегистрированного пистолета в ногу Химикусу. По заключению судебно-медицинской экспертизы, травмы, которые Пашинский причинил Химикусу, признаны тяжелыми.

Отметим, что в 2017 году прокуратура закрывала дело Пашинского из-за отсутствия состава преступления. Но 4 октября этого года ГБР возобновило расследование. Экс-нардепу грозит до 8 лет заключения.

Сам Пашинский ранее заявлял, что открытое против него уголовное производство является местью бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова за то, «что после Революции достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами».