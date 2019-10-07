Для Пашинського просять арешту. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n127757-dlya-pashynskogo-prosyat-areshtu.html

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Державне бюро розслідувань внесло до суду клопотання про арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського без права внесення застави.

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Суд має обрати йому запобіжний захід сьогодні. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на джерело в ДБР.

Днями Пашинському повідомили про підозру у справі про стрілянину за його участі, що сталася 31 грудня 2016 року в Київській області, внаслідок чого було поранено громадянина В’ячеслава Хімікуса. За даними слідства, після словесного конфлікту Пашинський вистрілив зі свого зареєстрованого пістолета в ногу Хімікусу. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, травми, яких Пашинський завдав Хімікусу, визнані важкими.

Зазначимо, що в 2017 році прокуратура закривала справу Пашинського через відсутність складу злочину. Але 4 жовтня цього року ДБР поновило розслідування. Екс-нардепу загрожує до 8 років ув’язнення.

Сам Пашинський раніше заявляв, що відкрите проти нього кримінальне провадження є помстою колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова за те, «що після Революції гідності йому довелося попрощатись із вкраденими активами».