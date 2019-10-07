Новини України

Сіамські близнюки з Чернівців померли. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n127755-siamski-blyznuky-z-chernivciv-pomerly.html

Ракурс

​Сіамські близнюки з Чернівців померли в суботу, 5 жовтня, після триденного перебування в лікарні. Немовлята народилися 28 вересня в міському пологовому будинку № 2.

Loading...

Лікарі обласної клінічної лікарні Чернівців у коментарі УНІАН розповіли, що мати сіамських близнюків жодного разу не відвідала їх у лікарні. Батько ж з’являвся рідко, тільки для того, щоб передати лікарям засоби для догляду за малюками.

Близнюків перевели з пологового будинку в лікарню у вкрай важкому стані.

Незвичайні малюки народилися з одним тілом, але двома головами. Для жінки, що їх народила, це була перша вагітність. На світ близнюки з’явилися на 33 тижні.

Зазначимо, що лікарі діагностували сіамських близнюків ще на стадії вагітності. Медики кажуть, що їхня мати не хотіла переривати вагітність, а пов’язувала це з власними релігійними переконаннями.

Нагадаємо, що хірурги Королівської дитячої лікарні в австралійському Мельбурні 9 листопада минулого року успішно відокремили 15-місячних сіамських близнюків Німу і Даву після майже шестигодинної операції.