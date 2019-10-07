Новости Украины

Сиамские близнецы из Черновцов умерли. Фото: Факты

https://racurs.ua/n127755-siamskie-bliznecy-iz-chernovcov-umerli.html

Ракурс

​Сиамские близнецы из Черновцов умерли в субботу, 5 октября, после трехдневного нахождения в больнице. Младенцы родились 28 сентября в городском роддоме № 2.

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Врачи областной клинической больницы Черновцов в комментарии УНИАН рассказали, что мать сиамских близнецов ни разу не посетила их в больнице. Отец же появлялся редко, только для того, чтобы передать врачам средства для ухода за малышами.

Близнецов перевели из роддома в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Необычные малыши родились с одним телом, но двумя головами. Для родившей их женщины это была первая беременность. На свет близнецы появились на 33 неделе.

Отметим, что врачи диагностировали сиамских близнецов еще на стадии беременности. Медики говорят, что их мать не хотела прерывать беременность, а связывала это с собственными религиозными убеждениями.

Напомним, что хирурги Королевской детской больницы в австралийском Мельбурне 9 ноября прошлого года успешно отделили 15-месячных сиамских близнецов Ниму и Даву после почти шестичасовой операции.