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Домашнее насилие: Нацполиция создаст спецгруппы реагирования и реестр преступлений, фото — Главком

Нацполиция создаст спецгруппы реагирования и реестр преступлений, связанных с семейным насилием

7 окт 2019, 14:15
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Национальная полиция введет реестр преступлений, связанных с семейным насилием. Речь идет о ведении общенациональной базы данных, в которой будет существовать система синих, желтых и красных карточек (соответственно уровню насилия в семье).

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Наличие в досье агрессора таких карт будет служить при рассмотрении дела смягчающим фактором для женщины, которая превысила самооборону, сообщил новый руководитель Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, введение реестра будет происходить одновременно с введением подразделений, которые будут заниматься противодействием домашнему насилию. В интервью Lb.ua Клименко рассказал, что в 2017 году правоохранители создали в трех регионах (Дарницкий район Киева, Малиновский район Одессы и город Северодонецк Луганской области) пилотный проект под условным названием «Полина» — «полиция против насилия». Это группы реагирования, которые обслуживают исключительно вызовы по домашнему насилию.

Клименко высоко оценил результаты деятельности таких групп и вскоре проект запустится во всех регионах страны.

Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны, — сообщил руководитель Нацполиции.

Он считает, что для более эффективной работы «Полины» нужна специальная подготовка сотрудников, поскольку специфика выездов на события, связанные с домашним насилием предусматривает очень неадекватное поведение участников конфликта.

Там встречаются и наркоманы, и алкоголики, и люди с психическими заболеваниями, и просто агрессивные, — рассказал Клименко.

Он также отметил, что проблема семейного насилия имеет и другой аспект: жертвы преступлений часто отказываются писать заявление или забирают его через несколько дней, поскольку боятся мести мужчин.

Здесь никакой закон не поможет. Уровень самосознания граждан должен расти, — рассказал руководитель Нацполиции.

«Ракурс» сообщал о случае в Ровно, когда жестоко избили 26-летнюю полицейскую, прибывшую на вызов по факту домашнего насилия.

Источник: Ракурс


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