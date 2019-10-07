Зеленский обязал правительство упростить процедуру перехода через линию разграничения на Донбассе, фото — ООС

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Президент Украины Владимир Зеленский 7 октября подписал указ № 738, в котором поручил правительству упростить процедуру перехода граждан через линию разграничения на Донбассе.

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Кабмину безотлагательно принять меры по упрощению въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и о выезде из этих территорий, — сообщается в тексте указе.

Глава государства также поручил правительству урегулировать вопросы функционирования контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) и обеспечить улучшение трафика на нескольких трассах государственного значения. Речь идет о ремонте дорог H-21 (Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк на участке Старобельск — Счастье) и Т1306 (Северодонецк — Новоайдар).

Зеленский приказал Генеральному штабу ВСУ круглосуточно охранять и освещать места хранения стройматериалов и привлекать к ремонту инженерную технику. Кроме того, Генштабу поручено своевременно построить временный мост во время ремонта перехода через Северский Донец в районе КПВВ «Станица Луганская».

Напомним, что 5 октября на мосту через реку Северский Донец, размещенном вблизи расположенного у линии разграничения города Станица Луганская, открыли временный обходной переход. Сейчас на мосту продолжаются восстановительные работы, в частности, демонтируются старые конструкции разрушенной переправы.