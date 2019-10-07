Разведение войск: Пристайко объяснил, почему пришлось отложить процесс, фото — UA-Донбас

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему сегодня не началось разведение войск возле Золотого и Петровского в Луганской области.

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Все дело в обстрелах со стороны боевиков, которые произошли здесь недавно. Такое заявление глава МИД сделал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.

Пристайко напомнил, что ТКГ в Минске договорилась о том, что разведение войск начинается на седьмой день тишины на конкретном участке линии соприкосновения. Поскольку боевики несколько дней назад обстреляли Золотое, то разведение отложили.

Именно поэтому нам надо теперь ждать, пока пройдут следующие семь дней, которые должны доказать, что стороны готовы к разведению, — заявил министр.

Боевики обстреляли участок разведения в Золотом 4 октября из минометов. В ВСУ заявляли о готовности приступить к разведению сил в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик после переговоров в Минске 1 октября заявил, что этот процесс должен начаться 7 октября. Впоследствии разведение стало условием РФ о проведении встречи в «нормандском формате».