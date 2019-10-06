Разведение войск: Нацполиция усилила посты в Золотом, сюда прибыл "Нацкорпус", фото — Цензор

https://racurs.ua/n127726-nacpoliciya-usilila-posty-v-zolotom-nakanune-razvedeniya-sil-suda-pribyl-nackorpus.html

Ракурс

Накануне разведения военных сил, старт которого запланирован на понедельник, 7 октября, Национальная полиция усилила свое присутствие в Золотом (Луганская область). К 17 сотрудникам, которые сейчас работают в отделении полиции населенного пункта Золотое-4, добавят еще 19 человек.

Loading...

Золотое, находящееся на линии соприкосновения, патрулирует спецподразделение патрульной службы «Свитязь». В зоне разведения находятся 122 дома, сообщил «Громадському» заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян.

Троян накануне разведения сил встретился с местными жителями и заверил, что Нацполиция останется в Золотом-4. Он заявил, что объем территории, который придется контролировать без присутствия украинских военных, вдвое больше, чем в Станице Луганской.

Там перед позициями ВСУ оказались 74 дома. Понимаю, что многие нагнетают, но никто никого не бросит, — заявил Троян.

Напомним, что решение о разведении сил вблизи Петровского и Золотого приняли 1 сентября на встрече трехсторонней контактной группы в Минске. Впоследствии разведение стало условием РФ о проведении встречи в «нормандском формате». Минобороны сообщило, что Вооруженные силы готовы к разведению войск в Петровском и Золотом.

Сегодня лидер «Национального Корпуса», первый командир полка «Азов» Андрей Белецкий заявил о том, что вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыл в Золотое. Он заявил о готовности защищать поселок в случае отвода войск, поскольку власть хочет оставить местных жителей «без прикрытия, и принести их в жертву так называемым ЛДНР».