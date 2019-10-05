«Нормандский формат»: в России выдвинули еще одно условие для проведения саммита

Россия назвала условия проведения саммита «нормандской четверки», фото: kremlin.ru

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Перспектива проведения саммита лидеров стран «нормандской четверки» — Украины, России, Франции и Германии, станет ясна только после подтверждения специальной мониторинговой миссией ОБСЕ разведения сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

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Об этом заявил представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Еще одним условием он назвал имплементацию в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».

Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита «нормандской четверки». В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована, — отметил Лукашевич.

Вчера министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что следующая встреча «нормандской четверки», вероятно, состоится в конце октября.

Он также отметил, что для реализации «формулы Штайнмайера» необходимо осуществить разведение сил на трех участках линии соприкосновения на Донбассе.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в начале октября сообщила, что следующая встреча «нормандской четверки» состоится в Париже.