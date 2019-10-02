Война на Донбассе: Меркель не видит оснований снимать санкции с России

Ангела Меркель, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n127593-voyna-na-donbasse-merkel-ne-vidit-osnovaniy-snimat-sankcii-s-rossii.html

Ракурс

Канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на определенный прогресс в решении конфликта на Донбассе, пока не видит оснований снимать введенные против России санкции.

Loading...

Об этом она заявила в Берлине на пресс-конференции после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте, сообщает «Укринформ».

Да, мы достигли прогресса, но все-таки нужно еще много шагов. Поэтому то, что можно сказать сейчас, это не то, что мы уже можем снять санкции, — подчеркнула Меркель.

Однако, отметила канцлер Германии, есть предпосылки для проведения встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств.

По ее словам, встреча состоится в Париже, однако дата еще не определена.

Еще будет первый за три года саммит «нормандской четверки».

Первая встреча глав государств «нормандской четверки» состоялась 6 июня 2014 годав городе Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-летия открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.

Последняя встреча глав государств «нормандской четверки» прошла 19 октября 2016 года в Берлине.

Напомним, по словам представителя правительства в Верховной Раде Ирины Верещук, следующая встреча в «норманнском формате» может состояться этой осенью или в декабре.