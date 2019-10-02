Война на Донбассе: Меркель не видит оснований снимать санкции с России

Война на Донбассе: Меркель не видит оснований снимать санкции с Россииhttps://racurs.ua/n127593-voyna-na-donbasse-merkel-ne-vidit-osnovaniy-snimat-sankcii-s-rossii.htmlРакурс
Канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на определенный прогресс в решении конфликта на Донбассе, пока не видит оснований снимать введенные против России санкции.
Об этом она заявила в Берлине на пресс-конференции после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте, сообщает «Укринформ».
Да, мы достигли прогресса, но все-таки нужно еще много шагов. Поэтому то, что можно сказать сейчас, это не то, что мы уже можем снять санкции, — подчеркнула Меркель.
Однако, отметила канцлер Германии, есть предпосылки для проведения встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств.
По ее словам, встреча состоится в Париже, однако дата еще не определена.
Еще будет первый за три года саммит «нормандской четверки».
Первая встреча глав государств «нормандской четверки» состоялась 6 июня 2014 годав городе Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-летия открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.
Последняя встреча глав государств «нормандской четверки» прошла 19 октября 2016 года в Берлине.
Напомним, по словам представителя правительства в Верховной Раде Ирины Верещук, следующая встреча в «норманнском формате» может состояться этой осенью или в декабре.