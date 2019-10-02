Війна на Донбасі: Меркель не бачить підстав знімати санкції з Росії

Ангела Меркель, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n127593-viyna-na-donbasi-merkel-ne-bachyt-pidstav-znimaty-sankciyi-z-rosiyi.html

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель, попри певний прогрес у розв’язанні конфлікту на Донбасі, наразі не бачить підстав знімати запроваджені проти Росії санкції.

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Про це вона заявила в Берліні на прес-конференції після зустрічі з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, повідомляє «Укрінформ».

Так, ми досягли прогресу, але все-таки потрібно ще багато кроків. Тому те, що можна сказати зараз, це не те, що ми вже можемо зняти санкції, — наголосила Меркель.

Проте, зазначила канцлер Німеччини, є передумови для проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав держав і урядів.

За її словами, зустріч відбудеться в Парижі, проте дата ще не визначена.

Ще буде перший за три роки саміт «нормандської четвірки».

Перша зустріч глав держав «нормандської четвірки» відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії (Франція) під час відзначення 70-річчя відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Остання зустріч глав держав «нормандської четвірки» пройшла 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Нагадаємо, за словами представника уряду у Верховній Раді Ірини Верещук, наступна зустріч у «норманському форматі» може відбутися цієї осені або в грудні.