Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Boeing B-17, фото: U.S. Air Force

У США розбився бомбардувальник часів Другої світової війни, є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)

2 жов 2019, 21:53
999

У США під час авіашоу розбився бомбардувальник часів Другої світової війни Boeing B-17.

Loading...

Інцидент стався у міжнародному аеропорту Бредлі, коли літак здійснював посадку, повідомляє NBCNews.

В результаті постраждали 14 людей — 13 з них перебували на борту літака (троє членів екіпажу та 10 пасажирів). Ще одна людина постраждала на землі, коли літак зісковзнув із злітно-посадкової смуги та врізався у будівлю, в якій розміщувалося обладнання аеропорту.

Спочатку повідомлялося, що до лікарні міста Гартфорд госпіталізували шістьох пацієнтів — трьох з критичними травмами, двоє з помірними й одного з незначними.

Проте згодом у поліції повідомили про загиблих, не уточнюючи їхню кількість.

Були смертельні випадки, — заявив комісар поліції Джеймс Ровелла. — Потерпілих дуже важко ідентифікувати, ми не хочемо помилитися.

Через цей інцидент роботу аеропорту було призупинено.

За словами свідків, причиною інциденту стали проблеми з двигуном. Літак вилетів о 9.45 за місцевим часом, а вже через п’ять хвилин його пілот повідомив про несправність двигуна. Аварія сталася о 9.54.

Boeing B-17 «Летюча фортеця» — перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник, спроектований у 1934 році. Всього цих літаків різних моделей та модифікацій було випущено 12 тис. 726 штук.

Наслідки інциденту, фото: USA Today

Наслідки інциденту, фото: USA Today

Наслідки інциденту, фото: USA Today

Нагадаємо, у лютому цього року невеликий літак Cessna упав на місто в Каліфорнії. В результаті інциденту загинули п’ятеро людей, з них четверо — на землі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини за 2 жовтня: пристрасті довкола «формули Штайнмайєра», Кабмін відклав штрафи для власників «євроблях»

Головними новинами дня стали: події, спровоковані вчорашнім підписанням Україною «формули Штайнмайєра», відтермінування штрафів для власників «євроблях», Рада запустила реформу НАЗК та підтримала скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів

Новини України
22:59
Новини партнерів
Загрузка...