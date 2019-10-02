Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Boeing B-17, фото: U.S. Air Force

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

2 окт 2019, 21:53
999

В США во время авиашоу разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17.

Loading...

Инцидент произошел в международном аэропорту Брэдли, когда самолет совершал посадку, сообщает NBCNews.

В результате пострадали 14 человек — 13 из них находились на борту самолета (три члена экипажа и 10 пассажиров). Еще один человек пострадал на земле, когда самолет соскользнул с взлетно-посадочной полосы и врезался в здание, в котором размещалось оборудование аэропорта.

Сначала сообщалось, что в больницу города Хартфорд госпитализировали шестерых пациентов — трех с критическими травмами, двое из умеренными и одного cнезначительными.

Однако впоследствии в полиции сообщили о погибших, не уточняя их количество.

Были смертельные случаи, — заявил комиссар полиции Джеймс Ровелла. — Пострадавших очень трудно идентифицировать, мы не хотим ошибиться.

Из-за этого инцидента работа аэропорта была приостановлена.

По словам свидетелей, причиной инцидента стали проблемы с двигателем. Самолет вылетел в 9.45 по местному времени, а уже через пять минут его пилот сообщил о неисправности двигателя. Авария произошла в 9.54.

Boeing B-17 «Летающая крепость» — первый американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, спроектированный в 1934 году. Всего этих самолетов различных моделей и модификаций было выпущено 12 тыс. 726 штук.

Последствия инцидента, фото: USA Today

Последствия инцидента, фото: USA Today

Последствия инцидента, фото: USA Today

Напомним, в феврале этого года небольшой самолет Cessna упал на город в Калифорнии. В результате инцидента погибли пять человек, из них четверо — на земле.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 2 октября: страсти вокруг «формулы Штайнмайера», Кабмин отложил штрафы для владельцев «евроблях»

Главными новостями дня стали: события, спровоцированные вчерашним подписанием Украиной «формулы Штайнмайера», отсрочка штрафов для владельцев «евроблях», Рада запустила реформу НАПК и поддержала отмену перечня запрещенных к приватизации объектов

Новости Украины
22:59   2 окт
Новости партнеров
Загрузка...