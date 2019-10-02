Boeing B-17, фото: U.S. Air Force

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Ракурс

В США во время авиашоу разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17.

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Инцидент произошел в международном аэропорту Брэдли, когда самолет совершал посадку, сообщает NBCNews.

В результате пострадали 14 человек — 13 из них находились на борту самолета (три члена экипажа и 10 пассажиров). Еще один человек пострадал на земле, когда самолет соскользнул с взлетно-посадочной полосы и врезался в здание, в котором размещалось оборудование аэропорта.

Сначала сообщалось, что в больницу города Хартфорд госпитализировали шестерых пациентов — трех с критическими травмами, двое из умеренными и одного cнезначительными.

Однако впоследствии в полиции сообщили о погибших, не уточняя их количество.

Были смертельные случаи, — заявил комиссар полиции Джеймс Ровелла. — Пострадавших очень трудно идентифицировать, мы не хотим ошибиться.

Из-за этого инцидента работа аэропорта была приостановлена.

По словам свидетелей, причиной инцидента стали проблемы с двигателем. Самолет вылетел в 9.45 по местному времени, а уже через пять минут его пилот сообщил о неисправности двигателя. Авария произошла в 9.54.

Boeing B-17 «Летающая крепость» — первый американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, спроектированный в 1934 году. Всего этих самолетов различных моделей и модификаций было выпущено 12 тыс. 726 штук.

Напомним, в феврале этого года небольшой самолет Cessna упал на город в Калифорнии. В результате инцидента погибли пять человек, из них четверо — на земле.