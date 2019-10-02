Учені встановили, які методи дійсно допомагають швидше набирати текст на смартфонах

https://racurs.ua/ua/n127591-ucheni-vstanovyly-yaki-metody-diysno-dopomagaut-shvydshe-nabyraty-tekst-na-smartfonah.html

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Якщо ви хочете швидше вводити текст на екрані смартфону, учені рекомендують використовувати два великі пальці та ввімкнути автоматичне виправлення слів.

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Такі висновки зроблені за результатами масштабного дослідження, проведеного міжнародною групою вчених, повідомляє прес-служба Університету Аалто (Фінляндія).

У онлайн-дослідженні взяли участь понад 37 тис. осіб з понад 160 країн. За згодою його учасників записувалися натискання клавіш, які вони робили під час транскрибування набору запропонованих речень, щоб оцінити їхню швидкість набору тексту, помилки та інші фактори, пов’язані з їхньою поведінкою під час набору тексту на мобільних пристроях.

В середньому учасники повідомляли, що витрачають близько шести годин щодня на користування своїм смартфоном.

Такий великий «стаж» впливає на розвиток навичок друку і пояснює, чому молоді люди, які проводять більше часу в соціальних мережах, спілкуючись один з одним, друкують швидше, — зазначили дослідники.

Так, виявилося, що діти віком від 10 до 19 років можуть друкувати приблизно на 10 слів за хвилину швидше, ніж представники покоління їхніх батьків.

Ми були здивовані, побачивши, що користувачі, котрі друкують двома великими пальцями, досягають в середньому швидкості 38 слів у хвилину, що лише приблизно на 25% повільніше, ніж швидкості набору тексту, які ми спостерігали в аналогічному масштабному дослідженні фізичних клавіатур, — наголосили вчені.

Хоча текст на фізичних клавіатурах можна набирати набагато швидше — до 100 слів у хвилину, частка людей, які дійсно досягають цього, зменшується, наголошують дослідники.

Більшість людей під час набору тексту за допомогою екранних клавіатур смартфонів досягають швидкості 35−65 слів у хвилину.

На думку вчених, в міру того, як люди ставатимуть менш досвідченими у користуванні фізичними клавіатурами, а розумні методи для екранних клавіатур (такі як автокорекція) вдосконалюватимуться, розрив між обома способами введення тексту може бути в якийсь момент ліквідовано.

Так, найбільшою швидкістю, яку дослідники зафіксували під час набору тексту на смартфоні, був користувач, котрий друкував 85 слів за хвилину.

Найбільше на швидкість набору тексту на екранних клавіатурах впливала кількість задіяних у цьому процесі великих пальців — один або два. Понад 74% людей друкують за допомогою двох пальців, і збільшення швидкості при цьому дуже велике.

Дослідження також показало, що можливість автовиправлення слів дає явну перевагу, на відміну від прогнозування смартфоном слів або вибору слів вручну.

Такі методи, як прогнозування слів, допомагають людям, але ми з’ясували, що час, витрачений на роздуми над запропонованими словами, часто переважує час, необхідний для введення букв, що загалом робить роботу повільнішою, — зазначають дослідники.

Більшість учасників дослідження використовували той чи інший вид інтелектуальної підтримки. Лише 14% людей набрали текст без автокорекції, рекомендації слів або набору жестів.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що активне використання смартфонів в останні роки могло вплинути на людський скелет.