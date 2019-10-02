Экранные клавиатуры смартфонов становятся все более совершенными, фото: Alejandro Escamilla

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Если вы хотите быстрее вводить текст на экране смартфона, ученые рекомендуют использовать два больших пальца и включить автоматическое исправление слов.

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Такие выводы сделаны по результатам масштабного исследования, проведенного международной группой ученых, сообщает пресс-служба Университета Аалто (Финляндия).

В онлайн-исследовании приняли участие более 37 тыс. человек из более чем 160 стран. С согласия участников записывались нажатия клавиш, которые они делали во время транскрибирования набора предложенных предложений, чтобы оценить их скорость набора текста, ошибки и другие факторы, связанные с их поведением во время набора текста на мобильных устройствах.

В среднем участники сообщали, что тратят около шести часов ежедневно на пользование своим смартфоном.

Такой большой «стаж» влияет на развитие навыков печати и объясняет, почему молодые люди, которые проводят больше времени в социальных сетях, общаясь друг с другом, печатают быстрее, — отметили исследователи.

Так, оказалось, что дети в возрасте от 10 до 19 лет могут печатать примерно на 10 слов в минуту быстрее, чем представители поколения их родителей.

Мы были удивлены, увидев, что пользователи, которые печатают двумя большими пальцами, достигают в среднем скорости 38 слов в минуту, что только примерно на 25% медленнее, чем скорости набора текста, которые мы наблюдали в аналогичном масштабном исследовании физических клавиатур, — подчеркнули ученые.

Хотя текст на физических клавиатурах можно набирать гораздо быстрее — до 100 слов в минуту, доля людей, которые действительно достигают этого, уменьшается, отмечают исследователи.

Большинство людей во время набора текста с помощью экранных клавиатур смартфонов достигают скорости 35−65 слов в минуту.

По мнению ученых, по мере того, как люди будут становиться менее опытными в пользовании физическими клавиатурами, а умные методы для экранных клавиатур (такие как автокоррекция) будут совершенствоваться, разрыв между обоими способами ввода текста может быть в какой-то момент ликвидирован.

Так, наибольшей скоростью, которую исследователи зафиксировали во время набора текста на смартфоне, был пользователь, который печатал 85 слов в минуту.

Больше всего на скорость набора текста на экранных клавиатурах влияло количество задействованных в этом процессе больших пальцев — один или два. Более 74% людей печатают с помощью двух пальцев, и увеличение скорости при этом очень велико.

Исследование также показало, что возможность автоисправления слов дает явное преимущество, в отличие от прогнозирования смартфоном слов или выбора слов вручную.

Такие методы, как прогнозирование слов, помогают людям, но мы выяснили, что время, потраченное на размышления над предложенными словами, часто перевешивает время, необходимое для ввода букв, что в целом делает работу медленнее, — отмечают исследователи.

Большинство участников исследования использовали тот или иной вид интеллектуальной поддержки. Только 14% людей набрали текст без автокоррекции, рекомендации слов или набора жестов.

Напомним, недавно ученые установили, что активное использование смартфонов в последние годы могло повлиять на человеческий скелет.