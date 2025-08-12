Технологію Starlink Direct to Cell запроваджують в Україні, фото: Михайло Федоров

Україна серед перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell.

Про це сьогодні, 12 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Разом із CEO Kyivstar Олександром Комаровим протестували Starlink Direct to Cell. Ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS, — заявив він.

За словами Федорова, користувачам не потрібно буде купувати дороге обладнання — достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою.

Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології — пряма видимість неба. Під час зустрічі ми успішно обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфонів, — розповів Федоров.

Міністр наголосив, що Україна однією з перших країн запускає технологію Direct to Cell — разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією.

Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця — один із наших ключових пріоритетів, — наголосив він. — Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені.

У прес-релізі «Київстару» вказано, що випробування технології, під час якої Федоров та Комаров обмінялися текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник, відбулося у Житомирській області, повідомляє видання Mediasat.

Зазначається, що ця технологія дозволяє власникам звичайних 4G-смартфонів підключатися безпосередньо до супутників у разі відсутності сигналу наземної мережі.

Обмін текстовими повідомленнями для абонентів «Київстар» заплановано на осінь 2025 року. Це стане першим етапом впровадження технології Direct to Cell в Україні.

Функція передачі мобільних даних, яка дозволить відкривати веб-сторінки та надсилати мультимедійні повідомлення, поки ще розробляється. Вона стане доступною поступово у міру поліпшення пропускної спроможності мережі та запуску нових супутників.

Компанія веде переговори з виробниками смартфонів для оновлення програмного забезпечення — у майбутньому це дозволить розпочати обмін повідомленнями через популярні месенджери Viber, WhatsApp та Telegram.

Джерело: Михайло Федоров, Mediasat