Новини України

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У Путіна і Зеленського назвали терміни проведення зустрічі в "нормандському форматі". Фото: Еспресо

У Путіна і Зеленського назвали терміни проведення зустрічі в «нормандському форматі»

2 жов 2019, 13:08
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Владислав Сурков, помічник президент РФ Володимира Путіна, розповів про те, коли буде розпочата підготовка до зустрічі глав держав у «нормандському форматі».

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За словами Суркова, дату можна погоджувати тільки після того, як відбудеться відведення військ у Петровському та Золотому на Донбасі. Як розповів він журналістам у Москві, на це може піти близько двох тижнів, передає ТАСС.

При цьому помічник Путіна не виключив, що до зустрічі глав держав у «нормандському форматі» може відбутися попередня зустріч міністрів закордонних справ.

Водночас представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук сьогодні сказала журналістам, що зустріч у «нормандському форматі» відбудеться вже восени або в грудні, передає УНН.

Нагадаємо, що опозиційні партії гостро відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про приєднання України до вирішення конфлікту на Донбасі на основі «формули Штайнмайєра».


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