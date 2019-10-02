Новини України

У Путіна і Зеленського назвали терміни проведення зустрічі в "нормандському форматі". Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n127569-u-putina-i-zelenskogo-nazvaly-terminy-provedennya-zustrichi-v-normandskomu-formati.html

Ракурс

Владислав Сурков, помічник президент РФ Володимира Путіна, розповів про те, коли буде розпочата підготовка до зустрічі глав держав у «нормандському форматі».

Loading...

За словами Суркова, дату можна погоджувати тільки після того, як відбудеться відведення військ у Петровському та Золотому на Донбасі. Як розповів він журналістам у Москві, на це може піти близько двох тижнів, передає ТАСС.

При цьому помічник Путіна не виключив, що до зустрічі глав держав у «нормандському форматі» може відбутися попередня зустріч міністрів закордонних справ.

Водночас представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук сьогодні сказала журналістам, що зустріч у «нормандському форматі» відбудеться вже восени або в грудні, передає УНН.

Нагадаємо, що опозиційні партії гостро відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про приєднання України до вирішення конфлікту на Донбасі на основі «формули Штайнмайєра».