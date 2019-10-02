Новини Ради: вранці Зеленський таємно збирав свою фракцію, опозиція вимагає пояснень щодо «формули Штайнмайєра»

Новини Ради: вранці Зеленський таємно збирав свою фракцію, опозиція вимагає пояснень, фото — Цензор

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На ранковому засіданні Верховної Ради сьогодні кипіли пристрасті щодо вчорашніх новин про узгодження Києвом «формули Штайнмайєра». Лідери опозиційних фракцій повторили тези своїх вчорашніх заяв про категоричне несприйняття домовленостей, у яких не зафіксовано безпекових питань, а саме проведення виборів в ОРДЛО після виведення військ та опанування Збройними силами України держкордону.

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Крім того, вранці відбулося засідання фракції «Слуга народу» з президентом. Воно відбулося в закритому форматі. Через його проведення пленарне засідання парламенту затрималося на півгодини.

Як повідомив під час трансляції з Ради нардеп фракції «Голос» Роман Лозинський, щодо питань, які обговорювали Зеленський та його фракція, з депутатів «взяли підписку про нерозголошення».

Лозинський в кулуарах парламенту розповів, що опозиція очікує від влади відкритого звіту, у якому президент чітко пояснить алгоритм, відповідно до якого Україна буде відновлювати контроль над окупованими територіями на Донбасі.

Ми достеменно не знаємо всіх пунктів цього документу, він наразі засекречений, — розповів Лозинський.

Голова фракції «Голос» Сергій Рахманін з парламентської трибуни заявив про узгоджену позицію-вимогу своєї фракції та фракцій «Європейська солідарність» і «Батьківщина» заслухати о 16.00 в Раді начальника Генштабу Руслана Хомчака і міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Нагадаємо, що вчора Україна погодилася з «формулою Штайнмайєра». Президент Володимир Зеленський заявив, що вимагатиме виведення військ РФ та передання ділянки кордону, яку захопила РФ, під контроль України. Підписаних документів ніхто поки не бачив, тому про формулу можна судити лише зі слів президента.

Представник Києва в ТКГ Леонід Кучма підписав «формулу Штайнмайєра», оскільки Росія висунула таку умову для проведення саміту «нормандської четвірки». Тепер Рада повинна імплементувати формулу Штайнмайера в українське законодавство. Нинішній закон про особливий статус ОРДЛО буде чинним до кінця 2019 року. Опозиція («Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина»") назвала формулу «легітимізацією російської окупації Донбасу і анексії Криму» і вимагає пояснень в президента та міністра закордонних справ.