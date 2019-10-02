В роботі соцмережі Twitter стався масштабний збій. Фото: Flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127567-v-roboti-socmereji-twitter-stavsya-masshtabnyy-zbiy-karta.html

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Збій в роботі Twitter стався в ніч на середу, 2 жовтня. Проблеми з доступом до популярної соціальної мережі виникли у користувачів з різних куточків планети.

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За даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів, глобальна проблема виникла у жителів Японії. Країна виявилася повністю «відрізаною» від соціальної мережі.

Також сервіс тимчасово був недоступний для частини західного узбережжя США. Великобританії, Німеччини, Франції та інших європейських країн.

Судячи з даних Downdetector, в Україні проблем з доступом до соціальної мережі практично не було.

Відзначається, що проблеми в роботі соціальної мережі почалися близько 4 години ранку за київським часом.

В більшості випадків користувачі повідомляли про проблеми з роботою сайту. Чверть тих, кто звернувся в техпідтримку, скаржилися на роботу мобільних додатків для пристроїв Apple. У деяких користувачів також виникали труднощі зі входом в аккаунт.​

Нагадаємо, що наприкінці серпня популярна соціальна мережа Facebook перестала працювати в Сполучених Штатах Америки, Російській Федерації, Іспанії, Нідерландах, Естонії, Швеції і Великобританії через збій.