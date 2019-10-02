Позов Богдана до журналістів: суд відмовився витребувати інформацію про польоти глави Офісу президента в Росію, фото — "РБК-Україна"

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Шевченківський районний суд Києва відмовився надати інформацію про польоти в Росію керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

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Феміда відхилила клопотання адвокатів програми «Схеми», які просили суд витребувати в органів влади докази про перельоти Богдана. Як повідомили «Радіо Свобода» юристи журналістів-розслідувачів, йдеться про позов Богдана на «Схеми» щодо оприлюдненої інформації про перельоти керівника Офісу президента в Росію та в напрямку Білорусі.

Інформацію журналісти отримали від своїх джерел на умовах конфіденційності і розкрити їх не можуть. Офіційне ж підтвердження перельотів можуть надати тільки з дозволу суду. Однак під час підготовчого засідання 1 жовтня суддя Ірина Фролова відмовила адвокатам, які просили надіслати запити в офіційні органи України та РФ.

Суд вже стає на бік Богдана, оскільки в справі створено перешкоди щодо збору належних доказів, — прокоментував рішення адвокат «Схем» Анатолій Попов.

У серпні Богдан подав позов проти «Схем» про захист честі і гідності. Він вимагає спростувати оприлюднену інформацію про його перельоти, оскаржуючи кількість здійснених перельотів. Богдан переконує, що літав в Росію значно менше, ніж стверджували журналісти.

У вересні «Схеми» також повідомили, що Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19−20 листопада 2013 року. Після цього уряд різко змінив геополітичний курс і зупинив підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Богдан уникає контактів із журналістами і відмовляється відповідати на запитання щодо позову. «Схемам» також не відповіли на письмовий запит в Офіс президента про інтерв’ю.