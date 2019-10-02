Кримськотатарського блогера Мемедемінова ув'язнили у Росії на 2,5 роки. Фото: Еспресо

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Агресія Росії проти кримських татар не скидає обертів. Сьогодні суд у Ростові оголосив вирок блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, звинуваченому в публічних закликах до тероризму.

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Мемедемінову присудили 2,5 роки позбавлення волі в колонії-поселенні, інформує спільнота «Кримська солідарність» у Facebook.

Кримськотатарському блогеру також заборонено займатися адмініструванням сайтів упродовж двох років.

Напередодні під час останнього слова в суді Мемедемінов заявив про шаблонність судочинство в Росії і закликав журналістів продовжувати доносити правду про ситуацію в Криму, зокрема, про переслідування жителів півострова.

Захист блогера вже заявив, що буде оскаржувати вирок. Зазначимо також, що сторона обвинувачення попросила для Мемедемінова шість років ув’язнення.

Мемедемінова затримали в березні 2018 року в окупованому Криму, звинувативши в публічних закликах до терористичної діяльності. Причиною початку розслідування стосовно блогера став його відеоблог у YouTube. У липні окупанти відправили його до психіатричної лікарні, після чого адвокат активіста заявив про продовження в Криму радянської практики «каральної психіатрії».