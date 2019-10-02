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Ракурс
Крымскотатарского блогера Мемедеминова посадили в России на 2,5 года. Фото: Еспресо

Крымскотатарского блогера Мемедеминова посадили в России на 2,5 года (ВИДЕО)

2 окт 2019, 11:52
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Агрессия России против крымских татар не сбрасывает обороты. Сегодня суд в Ростове объявил приговор блогеру из Крыма Нариману Мемедеминову, обвиняемому в публичных призывах к терроризму.

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Мемедеминову присудили 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает сообщество «Крымская солидарность» в Facebook.

Крымскотатарскому блогеру также запрещено заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

Накануне во время последнего слова в суде Мемедеминов заявил о шаблонности судопроизводства в России и призвал журналистов продолжать доносить правду о ситуации в Крыму, в частности, о преследовании жителей полуострова.

Защита блогера уже заявил, что будет обжаловать приговор. Отметим также, что сторона обвинения попросила для Мемедеминова шесть лет заключения.

Мемедеминова задержали в марте 2018 года в оккупированном Крыму, обвинив в публичных призывах к террористической деятельности. Причиной начала расследования в отношении блогера стал его видеоблог в YouTube. В июле оккупанты отправили его в психиатрическую больницу, после чего адвокат активиста заявил о продолжении в Крыму советской практики «карательной психиатрии».

Источник: Ракурс


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