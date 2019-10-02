Главари боеви​ков ЛНР и ДНР отреагировали на согласование "формулы Штайнмайера". Фото: РИА Новости

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Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главари террористических организаций ДНР и ЛНР, отреагировали на согласование «формулы Штайнмайера». Они заявили, что их главная цель на переговорах в Минске — «прийти к полному самоуправлению и самоопределению».

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В своем обращении, которое распространило одно из информагентств сепаратистов, главари ДНР и ЛНР призвали президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия».

Боевики подчеркнули, что украинский президент «не будет решать, когда на Донбассе пройдут выборы». Также Пасечник и Пушилин добавили, что не собираются допускать того, чтобы Украина вернула контроль на границей.

Главари террористических организаций заявили, что «народ Донбасса сам будет решать, на каком языке говорить, какой будет экономика региона и каким образом будет формироваться судебная система».

Мы сами будем решать, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель, — говорится в заявлении боевиков.

Напомним, что во время вчерашнего брифинга Зеленский заявил, что украинская власть должна получить контроль над границей, чтобы провести выборы на оккупированном Донбассе.