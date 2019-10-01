"Формулу Штайнмайера" утвердили врозь, новое разведение войск начнется 7 октября — результаты ТКГ в Минске, фото — ФАН

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Участники трехсторонней контактной группы по Украине (ТКГ) в Минске согласовали так называемую «формулу Штайнмайера» отдельными письмами, а не единственным документом. Кроме того, сегодня договорились о начале нового разведения войск — оно стартует 7 октября в районе Золотого и Петровского.

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О результатах сегодняшнего заседания в Минске рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, который координирует переговоры.

Члены группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в письмах в мой адрес подтвердили текст «формулы Штайнмайера, — заявил Сайдик, отвечая на вопрос «Интерфакс-Украина».

Сайдик отметил, что подписи авторов стоят под отдельными письмами, а не под общим текстом.

Относительно разведению сил определена дата — 7 октября. Тогда начнется отвод сил и средств военных на участках Золотое и Петровское. Сайдик сообщил, что оба шага, которые сегодня согласовали в Минске, были сделаны по требованию «нормандской четверки», которая готовит свой саммит в октябре.

Напомним, что о присоединении Киева к «формуле Штайнмайера» сообщил и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил также, что местные выборы в Донбассе состоятся только в соответствии с Конституцией Украины, а закон вступит в силу только в случае одобрительного отчета ОБСЕ относительно демократичности их проведения.

Зеленский также заявил, что вопрос вывода российских войск из Донбасса будут обсуждать на «нормандском саммите». Дата встречи глав государств и правительств в «нормандском» формате (Германия, Франция, Украина и РФ) станет известной в ближайшие дни.