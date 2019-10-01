Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
"Формула Штайнмайера": Зеленский рассказал об условиях для проведения выборов на Донбассе, фото — ОП

Зеленский: Вывод российских войск из Донбасса будут обсуждать на «нормандском саммите»

1 окт 2019, 19:23
999

Местные выборы на Донбассе не состоятся, пока там будут находиться любые войска, в том числе российские. Президент Украины Владимир Зеленский на созванном срочно брифинге в Киеве 1 октября рассказал об условиях, при которых заработает так называемая «формула Штайнмайера».

Loading...

Президент подтвердил, что Киев сегодня написал письмо специальному представителю главы ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на востоке Украины Мартину Сайдику, в котором согласовал текст «формулы Штайнмайера».

Зеленский заявил, что дата встречи глав государств и правительств в «нормандском» формате (Германия, Франция, Украина и РФ) станет известной в ближайшие дни.

Напомним, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейший прогресс в ситуации с Украиной должен базироваться на «компромиссной формуле Штайнмайера». Он признал основой для урегулирования последствий российско-украинского конфликта только минские соглашения и добавил, что позиция Франции заключается в необходимости восстановления диалога с Россией.

Кроме того, Макрон анонсировал проведение следующего саммита в «нормандском формате» в следующие несколько недель.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

ДНР разогналась переписывать Конституцию Украины под «формулу Штайнмайера»

В террористической организации ДНР заявили, что ждут изменения Конституции Украины после подписания так называемой «формулы Штайнмайера» на переговорах в Минске. В частности, сепаратисты рассчитывают на постоянный характер особого статуса Донбасса

Новости Украины
22:17

Зеленский и Гончарук в гостях у Смолия: Кабмин признает независимость НБУ и ожидает поддержки реформ (ФОТО)

1 октября в главный офис Национального банка в Киеве пришли президент Зеленский, премьер-министр Гончарук и команда финансово-экономического блока правительства. Чиновники встретились с работниками НБУ и его главой Смолием

Новости Украины
18:21
Новости партнеров
Загрузка...