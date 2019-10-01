"Формула Штайнмайера": Зеленский рассказал об условиях для проведения выборов на Донбассе, фото — ОП

https://racurs.ua/n127543-zelenskiy-vyvod-rossiyskih-voysk-iz-donbassa-budut-obsujdat-na-normandskom-sammite.html

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Местные выборы на Донбассе не состоятся, пока там будут находиться любые войска, в том числе российские. Президент Украины Владимир Зеленский на созванном срочно брифинге в Киеве 1 октября рассказал об условиях, при которых заработает так называемая «формула Штайнмайера».

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Президент подтвердил, что Киев сегодня написал письмо специальному представителю главы ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на востоке Украины Мартину Сайдику, в котором согласовал текст «формулы Штайнмайера».

Зеленский заявил, что дата встречи глав государств и правительств в «нормандском» формате (Германия, Франция, Украина и РФ) станет известной в ближайшие дни.

Напомним, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейший прогресс в ситуации с Украиной должен базироваться на «компромиссной формуле Штайнмайера». Он признал основой для урегулирования последствий российско-украинского конфликта только минские соглашения и добавил, что позиция Франции заключается в необходимости восстановления диалога с Россией.

Кроме того, Макрон анонсировал проведение следующего саммита в «нормандском формате» в следующие несколько недель.