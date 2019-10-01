Макрон призвал реализовать «формулу Штайнмайера» и анонсировал новый «нормандский саммит»

Эммануэль Макрон, фото: Arno Mikkor

https://racurs.ua/n127533-makron-prizval-realizovat-formulu-shtaynmayera-i-anonsiroval-novyy-normandskiy-sammit.html

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что дальнейший прогресс в ситуации с Украиной должен базироваться на «компромиссной формуле Штайнмайера».

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Об этом он сегодня заявил в Страсбурге, отвечая на вопрос делегатов ПАСЕ, сообщает агентство «Укринформ».

По его словам, сейчас для Франции в части урегулирования последствий российско-украинского конфликта существуют только Минские договоренности.

Также Макрон добавил, что позиция Франции заключается в необходимости восстановления диалога с Россией.

Кроме того, он анонсировал проведение следующего саммита глав государств и правительств в «нормандском формате» в следующие несколько недель.

Надеюсь, что эта встреча даст нам возможность в дальнейшем развивать достигнутые летом договоренности, — отметил Макрон.

Также выступая с речью в ПАСЕ Макрон подчеркнул важность возвращения России в эту международную организацию, сообщает «Международное французское радио».

Был риск, что Россия может покинуть Совет Европы, — отметил Макрон.

По его словам, в таком случае граждане РФ не смогли бы подавать иски против своего государства в европейский суд по правам человека.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированная на 17 сентября встреча глав государств «нормандского формата» не состоялась из-за России, которая по техническим причинам не смогла принять в ней участие.