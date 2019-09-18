Вадим Пристайко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n126978-normandskaya-vstrecha-vo-vtornik-ne-sostoyalas-iz-za-tehnicheskih-prichin-u-rossiyskoy.html

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Встреча на уровне лидеров стран «нормандского формата», которая должна была состояться во вторник, 17 сентября, сорвалась из-за РФ, которая по техническим причинам не смогла принять в ней участие.

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Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил министр внутренних дел Украины Вадим Пристайко, сообщают УНН.

К сожалению, Российская Федерация, на этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече, — отметил Пристайко.

По его словам, в ближайшее время планируется «повторение этого подхода», чтобы найти время для организации встречи лидеров стран «нормандского формата». Для этого, в частности, Пристайко сегодня проведет беседу с главой МИД Германии Гайко Маасом.

Также Пристайко, касаясь вопроса проведения местных выборов на оккупированных территориях, подчеркнул, что этот вопрос нельзя решить без компромиссов.

Задача дипломатов — минимизировать потери, — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что история знает примеры проведения выборов в условиях, когда безопасность обеспечивали международные организации.

Мы еще раз подчеркиваем: сначала оборонные условия, только затем проведение местных выборов, — резюмировал Пристайко.

Напомним, в конце августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» на самом высоком уровне состоится в сентябре, однако не назвал конкретные даты, когда это произойдет.