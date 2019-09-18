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Вадим Пристайко, фото: «Радіо Свобода»

«Нормандська зустріч» у вівторок зірвалася з «технічних причин» у російської сторони — Пристайко

18 вер 2019, 17:05
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Зустріч на рівні лідерів країн «нормандського формату», яка мала відбутися у вівторок, 17 вересня, зірвалася через РФ, яка з технічних причин не змогла взяти в ній участь.

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Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та євроінтеграції заявив міністр внутрішніх справ України Вадим Пристайко, повідомляють УНН.

На жаль, Російська Федерація, цього разу з технічних причин, не змогла взяти участь, хоча і французька, і німецька делегації були готові до цієї зустрічі, — зазначив Пристайко.

За його словами, найближчим часом планується «повторення цього підходу», щоб знайти час для організації зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Для цього, зокрема, Пристайко сьогодні проведе розмову з очільником МЗС Німеччини Гайко Маасом.

Також Пристайко, торкаючись питання проведення місцевих виборів на окупованих територіях, наголосив, що це питання не можна вирішити без компромісів.

Завдання дипломатів — мінімізувати втрати, — наголосив чиновник.

Він зауважив, що історія знає приклади проведення виборів в умовах, коли безпеку забезпечували міжнародні організації.

Ми ще раз наголошуємо: спочатку безпекові умови, тільки потім проведення місцевих виборів, — резюмував Пристайко.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч «нормандської четвірки» на найвищому рівні відбудеться у вересні, проте не назвав конкретні дати, коли це станеться.


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