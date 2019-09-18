«Нормандська зустріч» у вівторок зірвалася з «технічних причин» у російської сторони — Пристайкоhttps://racurs.ua/ua/n126978-normandska-zustrich-u-vivtorok-zirvalasya-z-tehnichnyh-prychyn-u-rosiyskoyi-storony-prystayko.htmlРакурс
Зустріч на рівні лідерів країн «нормандського формату», яка мала відбутися у вівторок, 17 вересня, зірвалася через РФ, яка з технічних причин не змогла взяти в ній участь.
Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та євроінтеграції заявив міністр внутрішніх справ України Вадим Пристайко, повідомляють УНН.
На жаль, Російська Федерація, цього разу з технічних причин, не змогла взяти участь, хоча і французька, і німецька делегації були готові до цієї зустрічі, — зазначив Пристайко.
За його словами, найближчим часом планується «повторення цього підходу», щоб знайти час для організації зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Для цього, зокрема, Пристайко сьогодні проведе розмову з очільником МЗС Німеччини Гайко Маасом.
Також Пристайко, торкаючись питання проведення місцевих виборів на окупованих територіях, наголосив, що це питання не можна вирішити без компромісів.
Завдання дипломатів — мінімізувати втрати, — наголосив чиновник.
Він зауважив, що історія знає приклади проведення виборів в умовах, коли безпеку забезпечували міжнародні організації.
Ми ще раз наголошуємо: спочатку безпекові умови, тільки потім проведення місцевих виборів, — резюмував Пристайко.
Нагадаємо, наприкінці серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч «нормандської четвірки» на найвищому рівні відбудеться у вересні, проте не назвав конкретні дати, коли це станеться.