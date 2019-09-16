"Нормандський саміт": Зеленський розповів, за що боротиметься під час зустрічі, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n126846-zelenskyy-rozpoviv-za-scho-borotymetsya-na-normandskomu-samiti-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленский 16 вересня розповів про очікування від зустрічі лідерів «нормандського формату» (Україна, Росія, Франція, Німеччина). Заяву щодо саміту Зеленський виголосив під час брифінгу із журналістами за результатами зустрічі із президентом Словаччини Сюзанною Чапутовою.

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Головним ймовірним рішенням «нормандського саміту» глава держави вважає остаточний обмін усіх українських полонених.

Всіх на всіх, ми можемо так називати, — розповів Зеленський.

Іншим завданням саміту він вбачає «остаточне вирішення щодо термінів розведення військ». Зеленський при цьому згадав про відведення сил від Золотого і Петровського, а згодом вздовж всієї контактної лінії.

Третій пункт переговорів — виведення російських військ до проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. Зеленський заявив про необхідність зафіксувати чіткі терміни до виборів. Президент очікує, що відповідні зустрічі відбуватимуться частіше, ніж раз на три роки, а європейські лідери підтримають Україну.

Розраховуємо на підтримку, дипломатичний і санкційний тиск на РФ для завершення війни та деокупації українських територій, — заявив глава держави.

Зустріч лідерів «нормандської четвірки» повинна була відбутися вже 16 вересня, проте росіяни попросили перенести саміт. Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися після саміту в «нормандському форматі», який планують провести до кінця жовтня.