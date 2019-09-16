Обмін полоненими: в Росії назвали можливі терміни другого етапу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126819-obmin-polonenymy-v-rosiyi-nazvaly-mojlyvi-terminy-drugogo-etapu.html

Ракурс

Обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися після саміту в «нормандському форматі», який планують провести до кінця жовтня.

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Новий етап обміну полоненими між Москвою і Києвом активно обговорюється на найвищому рівні в обох державах, повідомляє сьогодні російське видання «Известия» з посиланням на власні джерела, знайомі з ситуацією.

У свою чергу адвокат Валентин Рибін, який представляв у судах деяких з тих, кого Україна передала Росії під час першого обміну, зазначив, що поки немає жодних узгоджених списків. Він додав, що також немає орієнтовних термінів нового обміну. Адвокат підтвердив, що ясність в даному питанні з’явиться після саміту «нормандської четвірки».

При цьому Рибін дав зрозуміти, що питання обміну полоненими «знаходяться в роботі».

13 вересня Володимир Зеленський, президент України, заявив про початок підготовки чергового обміну полоненими з Російської Федерацією. Він зазначив, що Київ готує новий список на обмін засудженими, але точних термінів його реалізації не назвав.

Нагадаємо, що перший етап обміну полоненими між Росією і Україною відбувся 7 вересня. Він був проведений у форматі «35 на 35». ​