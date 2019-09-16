Обмен пленными: в России назвали возможные сроки второго этапа. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126819-obmen-plennymi-v-rossii-nazvali-vozmojnye-sroki-vtorogo-etapa.html

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Обмен пленными между Украины и Россией может состояться после саммита в «нормандском формате», который планируют провести до конца октября.

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Новый этап обмена пленными между Москвой и Киевом активно обсуждается на высшем уровне в обеих государствах, сообщает сегодня российское издание «Известия» с ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

В свою очередь адвокат Валентин Рыбин, представлявший в судах некоторых из тех, кого Украина передала России во время первого обмена, отметил, что пока нет никаких согласованных списков. Он подчеркнул, что также нет ориентировочных сроков нового обмена. Адвокат подтвердил, что ясность в данном вопросе появится после саммита «нормандской четверки».

При этом Рыбин дал понять, что вопросы обмена пленными «находятся в работе».

13 сентября Владимир Зеленский, президент Украины, заявил о начале подготовки к очередному обмену пленными с Российской Федерацией. Он отметил, что Киев готовит новый список на обмен осужденными, но точных сроков его реализации не назвал.

Напомним, что первый этап обмена пленными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он был проведен в формате «35 на 35». ​