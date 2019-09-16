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Ракурс
Google посвятил дудл легендарному американскому музыканту Би Би Кингу. Фото: Google

Google посвятил дудл легендарному американскому музыканту Би Би Кингу (ФОТО, ВИДЕО)

16 сен 2019, 09:51
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Корпорация Google сегодня посвятила дудл дню рождения великого американского блюзового гитариста и вокалиста Би Би Кинга. 16 сентября ему бы исполнилось 94 года.

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Иллюстрировали новый дудл художник Стив Спенсер и аниматор Найл Лавандерос. Он представлен в виде анимации. В нем рассказывается о жизни выдающегося музыканта.

Би Би Кинг стал известен благодаря характерному стилю исполнения. Эксперты заверяют, что он повлиял практически на каждого последователя «электрогитарной блюза». Интересно, что даже в 70-летнем возрасте Кинг давал по 250−300 концертов в год.

Google посвятила дудл легендарному американскому музыканту Би Би Кингу. Фото: Google

Би Би Кинг — уроженец штата Миссисипи. Он работал фермером, а на гитаре играл в свободное время. Как о музыканте о нем впервые узнали в Мемфисе в 1946 году.

Google посвятила дудл легендарному американскому музыканту Би Би Кингу. Фото: Google

Первый альбом Би Би Кинг выпустил в 1949 году, но журнал Billboard признал его провальным. В том же году музыкант записал свой первый хитовый сингл «Three O’Clock Blues». За музыкальную карьеру он выиграл 15 «Грэмми» и попал в зал славы рок-н-ролла.

Скончался музыкант 14 мая 2015 года в результате осложнений от сахарного диабета. Ему было 89 лет.

Напомним, что 7 августа Google посвятила дудл 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша.​

Источник: Ракурс


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