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Google присвятив дудл легендарному американському музиканту Бі Бі Кінгу. Фото: Google

Google присвятив дудл легендарному американському музиканту Бі Бі Кінгу (ФОТО, ВІДЕО)

16 вер 2019, 09:51
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Корпорація Google сьогодні присвятила дудл дню народження великого американського блюзового гітариста і вокаліста Бі Бі Кінга. 16 вересня йому виповнилося би 94 роки.

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Ілюстрували новий дудл художник Стів Спенсер і аніматор Найл Лавандерос. Він представлений у вигляді анімації. В ньому розповідається про життя видатного музиканта.

Бі Бі Кінг став відомий завдяки характерному стилю виконання. Експерти запевняють, що він вплинув практично на кожного послідовника «електрогітарного блюзу». Цікаво, що навіть у 70-річному віці Кінг давав по 250−300 концертів на рік.

Google присвятила дудл легендарному американському музиканту Бі Бі Кінгу. Фото: Google

Бі Бі Кінг є уродженцем штату Міссісіпі. Він працював фермером, а на гітарі грав у вільний час. Як про музиканта про нього вперше дізналися в Мемфісі в 1946 році.

Google присвятила дудл легендарному американському музиканту Бі Бі Кінгу. Фото: Google

Перший альбом Бі Бі Кінг випустив у 1949 році, але журнал Billboard визнав його провальним. Того ж року музикант записав свій перший хітовий сингл «Three O’Clock Blues». За музичну кар'єру він виграв 15 «Греммі» і потрапив до зали слави рок-н-ролу.

Помер музикант 14 травня 2015 року внаслідок ускладнень від цукрового діабету. Йому було 89 років.

Нагадаємо, що 7 серпня Google присвятив дудл 200-річчю з дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша.​

Джерело: Ракурс


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