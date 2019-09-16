Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n126817-napad-na-npz-u-saudivskiy-araviyi-tramp-dozvolyv-vidkryty-strategichni-zapasy-amerykanskoyi-nafty.html

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Президент США Дональд Трамп дозволив використовувати запаси нафти зі стратегічного резерву своєї країни у зв’язку із нещодавнім нападом на розташований у Саудівській Аравії один із найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) світу.

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Про це Трамп повідомив у своєму Твіттері.

Через напад на Саудівську Аравію, який може вплинути на ціни на нафту, я санкціонував, в разі необхідності, використовувати нафту зі стратегічного нафтового резерву в обсязі, який має бути заздалегідь визначеним, достатньому для підтримки нормальної пропозиції на ринках, — проінформував президент США.

Є підстави вважати, що ми знаємо винуватця (нападу на НПЗ — ред.), — наголосив Трамп, додавши, що наразі влада США чекає, коли Саудівська Аравія оголосить свою версію щодо того, хто міг стояти за цим нападом.

Він також повідомив, що поінформував «усі відповідні відомства» про необхідність прискорення процесів отримання дозволів на будівництво нових нафтопроводів.

Нагадаємо, кілька днів тому у Саудівській Аравії розпочалася пожежа на нафтопереробному заводі, розташованому на родовищі Абкайк. Офіційна версія початку пожежі — атака безпілотників.